Осужденные Башкирии готовят партию спецавтомобилей для Кубы на 30 млн рублей

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина, фото автора/.

В Мелеузе исправительная колония строгого режима №7 производит на экспорт спецавтомобили. Сейчас для Кубы осужденные изготавливают пять спецмашин на шасси КАМАЗ-65117. Они будут оснащены более мощными кондиционерами, рассчитанными на условия тропического климата.

«Срок изготовления партии — 20 октября 2018 года. После того, как будет получено одобрение по данным автомобилям и составлена вся документация для передачи в кубинскую республику, документы будут переданы в Правительство РФ. Затем на основании постановления российского Правительства будет осуществлена передача. Общая сумма заказа — порядка 30 млн рублей, — сообщил агентству «Башинформ» замначальника исправительной колонии №7 полковник Олег Клочков. — Это вторая партия машин производства ИК-7 для Кубы. В 2017 году правительство России передало в дар Кубе два спецавтомобиля на базе ГАЗ-33106 «Валдай». Они прошли апробацию — кубинцам автомобили понравились».

В пресс-службе УФСИН России по РБ проинформировали, что ИК-7 с 2010 года освоила выпуск оперативно-служебных автомобилей типа «АЗ» для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. К настоящему времени выпущено более 1000 спецавтомобилей. Их общая стоимость составила почти 2,5 млрд рублей. Спецавтомобили ИК-7 отличаются от ранее выпущенных моделей тем, что имеют более комфортабельные условия транспортировки спецконтингента и сопровождающего караула. В конструкции кузова предусмотрена принудительная система вентиляции. Все спецавтофургоны оборудованы автономными обогревателями, которые позволяют в холодную погоду поддерживать в кузове комфортную температуру. Применение спецавтомобилей производства ИК-7 позволило улучшить условия содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

С 2017 года в колонии освоено производство сэндвич-панелей, которые позволяют выпускать автомобили с изотермическим кузовом. Изготовлен опытный образец рефрижератора, предназначенного для перевозки продуктов питания в охлажденном и замороженном виде. Холодильная установка обеспечивает необходимые температурные параметры в изотермическом фургоне не менее 12 часов. Автомобили-рефрижераторы предназначены для широкого круга потребителей.

Возможен выпуск и спецавтомобилей для нужд МВД России. Предназначенные для полиции машины прошли апробацию в шести регионах страны.