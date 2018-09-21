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ГИБДД Башкирии проводит традиционные массовые «пятничные» рейды

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

ГИБДД Башкирии проводит традиционные массовые «пятничные» рейды Фото: автор

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в преддверии выходных дней региональная Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия. В ведомстве подчеркивают, что проверки водителей проводятся для профилактики грубых нарушений правил дорожного движения.

«Как показывает практика, проведение подобных профилактических мероприятий благоприятно сказывается на дорожной обстановке, а также помогает исключить из транспортного потока нетрезвых водителей и иных нарушителей ПДД, подвергающих опасности других участников дорожного движения», — прокомментировали в ведомстве.

Теги: ГИБДД, профилактика
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