ГИБДД Башкирии проводит традиционные массовые «пятничные» рейды
ГИБДД Башкирии проводит традиционные массовые «пятничные» рейды Фото: автор
УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане в преддверии выходных дней региональная Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия. В ведомстве подчеркивают, что проверки водителей проводятся для профилактики грубых нарушений правил дорожного движения.
«Как показывает практика, проведение подобных профилактических мероприятий благоприятно сказывается на дорожной обстановке, а также помогает исключить из транспортного потока нетрезвых водителей и иных нарушителей ПДД, подвергающих опасности других участников дорожного движения», — прокомментировали в ведомстве.