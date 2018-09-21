Фото: Олег Яровиков Самые распространенные виды рака, от которых чаще всего умирают жители Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в 2017 году от злокачественных новообразований умерло 7262 человека, показатель смертности составил 178,6 на 100 тысяч населения, что больше 2016 года на 6,7%, но ниже российского показателя на 8% (РФ — 194,2). Эти данные привели в Республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД).

На прошлой неделе ОНФ опубликовал результаты исследований по смертности от онкологических заболеваний. В число субъектов, где этот показатель вырос, вошел и Башкортостан. Основными причинами смерти онкологических больных являются рак легких, толстого кишечника, молочной железы, желудка.

Причины роста смертности, по мнению врачей Республиканского онкодиспансера, многофакторные. В том числе, низкая медицинская активность населения, отсутствие приверженности к здоровому образу жизни, активному прохождению диспансеризации и медосмотра по инициативе самого пациента. Как отмечают специалисты, обычно человек обращается к врачу только тогда, когда у него что-то болит, профилактикой своего здоровья мало кто занимается.

Также рост смертности связывают с удаленностью ряда сельских территорий, низкая доступность связана с отдаленностью центрального звена.

На местах медики принимают различные меры, чтобы изменить ситуацию. Жители республики должны знать, что в регионе реализуются анкетный скрининг «Онкоконтроль» на выявление злокачественного новообразования каждого пациента, впервые обратившегося в медицинское учреждение.

При каждом первичном обращении в поликлинику посетителю должны дать специальную анкету. Если при обращении не предложили ее заполнить, нужно попросить анкету у врача (терапевта, хирурга, акушера-гинеколога).

1) Необъяснимая потеря веса, немотивированная слабость и повышенная утомляемость, повышение температуры, малокровие;

2) Длительный кашель, не приносящий облегчения, имеются прожилки крови в мокроте;

3) В полости рта, на губах и языке имеются безболезненные уплотнения и язвочки;

4) Уплотнения, длительно не заживающие язвы и трещины на коже; родимые пятна, кровоточащие или увеличивающиеся в размерах;

5) Уплотнения и узлы в молочных железах, подмышечных впадинах, надключичных областях; изменения формы молочной железы; кровянистые выделения из соска, незаживающие трещины, язвочки соска;

6) Нарушение прохождения пищи, чувство жжения за грудиной, снижение аппетита, тошнота;

7) Продолжительное урчание и тяжесть в животе, неприятные ощущения в области прямой кишки,

8) Наличие в каловых массах примеси крови и слизи;

9) Затрудненное частое мочеиспускание, изменение цвета мочи;

10) Боли в промежности, зуд и выделения из половых органов, появление опухоли в нижней части живота, кровотечения, особенно при климаксе у женщин.

Отвечать на вопросы нужно предельно честно и в случае получения одного и более положительных ответов, анамнеза и осмотра определяется риск и план обследования пациента на злокачественные новообразования. По результатам обследования, при подозрении на опухоль его направляют на консультацию к врачу-онкологу поликлиники по месту жительства.

Мужчинам для определения рака простаты нужно сдавать кровь из вены на ПСА (простатический специфический антиген). Женщинам для профилактики рака молочной железы необходимо регулярно посещать маммолога, после 40 лет обязательно раз в два года проходить маммографию.

Кроме этого, в целях раннего выявления злокачественных новообразований женской репродуктивной системы, с 2017 года в женских консультациях проводится скрининг заболеваний шейки матки методом проведения жидкостной цитологии.

В текущем году в Уфе начат пилотный проект по раннему выявлению предопухолевых и опухолевых заболеваний толстого кишечника методом проведения исследования кала на скрытую кровь иммунохимическим методом и колоноскопии.

В районы республики проводятся выезды передвижного маммографического комплекса для проведения маммографического обследования женщин.

В онкодиспансере добавили, что разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы. В ней предусмотрено: финансовое обеспечение оказания медпомощи больным с онкозаболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения; организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в РБ; переоснащение сети медицинских организаций республики, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц); кадровое обеспечение региональной онкослужбы; развитие системы оказания паллиативной помощи пациентам со злокачественными новообразованиями.