Фото: ИА «Башинформ» Башкортостан стал лидером по числу участников акции Всемирный день чистоты «Сделаем!» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостан стал лидером по числу участников уборки в рамках акции Всемирный день чистоты «Сделаем!» 15 сентября.

Волонтерские акции состоялись в 300 городах страны, в 67 регионах, на 5,6 тысячи уборок по стране вышли 228 тысяч россиян. В результате было собрано 19,2 тысячи кубометров смешанных отходов и 986 кубометров вторсырья — стекла, металла, пластика.

Самый выдающийся результат показал Башкортостан. В республике было организовано более трех тысяч уборок, свыше 132 тысяч участников собрали 11 тысяч кубометров отходов. В тройку лидеров по количеству уборок и количеству участников также вошли Крым, Тамбовская и Тверская области. По раздельному сбору отходов лучшие результаты показали Московская и Воронежская области, ХМАО, Пермский край, Тверская область.