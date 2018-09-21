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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев: «Наша задача - создать в День Республики людям хорошее настроение»

ПОЛИТИКА

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дня Республики в 2018 году. В заседании приняли участие депутат Государственной Думы Зугура Рахматуллина, руководители и представители Администрации Главы Республики Башкортостан, Правительства, министерств и ведомств, научных организаций, муниципалитетов, профсоюзов, правоохранительных органов.

Члены оргкомитета утвердили план мероприятий, приуроченных к празднику, и обсудили их подготовку. В День Республики в Уфе, в других городах и райцентрах пройдут торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, ярмарки, будут украшены улицы, площади и здания.

«Этот праздник прочно вошел в биографию республики и каждого ее жителя, напрямую ассоциируется с достижениями в экономической, социальной жизни региона, — отметил Константин Толкачев. — Планом мероприятий предусмотрены такие добрые традиции праздника, как торжественная регистрация новорожденных и новобрачных, чествование супружеских пар, проживших совместно 50, 60, 70 и 75 лет, вручение первых паспортов гражданам, достигшим 14 лет. В музеях пройдут дни открытых дверей, в школах в преддверии праздника запланированы тематические классные часы».

Константин Толкачев отметил, что основная цель оргкомитета — обеспечить массовость, а не помпезность праздника.

«Наша задача — создать людям хорошее настроение, максимально расширить границы праздника, дать возможность выступить всем творческим коллективам, охватить праздничными мероприятиями все населенные пункты, чтобы каждый почувствовал свою сопричастность к этому событию, — сказал спикер парламента. — При этом необходимо избежать излишней траты средств. В связи с этим муниципалитетам следует самостоятельно решить вопрос о целесообразности организации фейерверков, поскольку финансируются такие мероприятия из местных бюджетов».
Планом мероприятий, который утвердил оргкомитет, предусмотрены также церемония вручения государственных республиканских молодежных премий в области науки и техники, премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина, фестиваль национальных и народных видов спорта, научно-практическая конференция «Мустаевские чтения», конкурс среди школьников на лучшее знание государственной символики Республики Башкортостан и Российской Федерации, туристско-краеведческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», ряд экологических и образовательных акций.

Торжественное мероприятие ко Дню Республики планируется провести в ГКЗ «Башкортостан» 10 октября, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Теги: праздники, день республики
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