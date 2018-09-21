В частном детском саду Уфы покусали полуторагодовалую девочку - подробности

Фото: из личного архива Надежды



Фото: из личного архива Надежды

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе разгорелся скандал вокруг частного детского сада. Полуторагодовалую Маргариту мама забрала домой покусанную. На лице и теле у ребенка следы от зубов, кровоподтеки и ссадины.

Как рассказала мама девочки Надежда, садик находится в Орджоникидзевском районе на первом этаже жилого дома. В группе не более десяти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

«Режим работы учреждения стандартный, с 8.00 до 19 часов, но так как дочка еще совсем маленькая и мы были на адаптации, то водили ее максимум на два часа, — рассказывает Надежда. — Я даже не успела подписать договор, но все требуемые документы: паспорт, свидетельство о рождении, справку из поликлиники, администрации предоставила. Ребенок проходил в садик около недели, первые четыре дня оставляла ее на час, потом на два».

Час пребывания детей в этом детском саду — 100 рублей.

О том злополучном дне Надежда рассказывает со слезами на глазах.

«Я доверила им самое драгоценное — своего ребенка. Когда пришла забирать дочь и увидела ее лицо, растерялась и не стала ни с кем разбираться. Взяла ребенка и пошла домой. Дома Рита сразу же уснула, а когда она проснулась, я внимательно осмотрела ее и увидела, что следы от укусов присутствуют не только на лице, но и на груди и на спине. Потом выяснилось, что ребенок еще и упал, но как было на самом деле, неизвестно. Дочь еще слишком мала, чтобы всё подробно рассказать. Лепечет на своем языке и говорит пока только отдельные слова», — поделилась с журналистом агентства «Башинформ» Надежда.

По ее словам, потом заведующая сожалела о произошедшем, но физическое и психологическое состояние здоровья ребенка подорвано. У девочки врачи диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, сейчас она сильно реагирует на чужих детей, ее охватывает паника и она начинает плакать.

В семье воспитывается двое детей, старшему сыну 10 лет и он в свое время ходил в государственный садик рядом с домом.

«У меня о нем самые приятные воспоминания, дочку тоже планировали отдать туда, стою в очереди, но пока она мала, чтобы посещать его», — поделилась Надежда.

После ЧП в частном детском саду мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию, это было 3 сентября, но никаких мер предпринято не было. А уже сегодня, после того, как телеканал «Вся Уфа» показал сюжет о Рите, Надежде позвонили из прокуратуры Орджоникидзевского района.

Надзорное ведомство организовало проверку о получении девочкой телесных повреждений. В ходе проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры намерены оценить законность деятельности детского сада, соблюдение требований к обеспечению безопасности пребывания детей.

Воспитательница, в чью смену произошло данное происшествие, уволилась. Данный садик не имеет лицензии Обрнадзора по РБ, потому что он оказывает услуги только по присмотру и уходу за детьми.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментариями в Управление по контролю и надзору в сфере образования по РБ.

«В республике работает около 20 лицензированных частных дошкольных организаций. К ним предъявляются высокие требования. Остальные по факту образовательными организациями не являются, поскольку это негосударственные группы по присмотру и уходу за детьми, где образовательная деятельность не ведётся, а значит, Обрнадзором такие организации не контролируются. Однако отсутствие лицензии не означает, что садики работают незаконно. Дело в том, что для подобного вида деятельности («присмотр и уход») лицензия не требуется. Более того, к ним не предъявляются единые требования к помещениям, персоналу, оборудованию, в отличие от садиков с лицензиями. Если же предприниматель, открывший группы, хочет вести там ещё и образовательную деятельность, то он обязан заявиться на получение лицензии. В данном случае, мама ребенка может обратиться с заявлением в Роспотребнадзор по РБ, так как услуга оказана ее ребенку с нарушениями», — пояснили в Обрнадзоре по РБ.

Прежде чем отдать ребенка в детский сад, специалисты рекомендуют родителям в первую очередь обращать внимание на наличие лицензии, а при её отсутствии — на устав организации (совпадает ли деятельность в документе с той, что озвучена руководством), персонал (наличие образования, опыта работы, санитарных книжек) и материально-техническую базу.