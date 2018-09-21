Фото: Соцсети В Уфе турфирма обманула более 50 семей на сумму порядка 6 млн рублей Фото: Соцсети

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В МВД Башкирии поступило более 50 заявлений на сотрудницу уфимской туристической фирмы «FiveStars» (Пять звезд). По словам пострадавших туристов, которые обратились в агентство «Башинформ», сумма нанесенного ущерба составляет порядка 6 млн рублей.

«Мы всей семьей (четверо взрослых и трое маленьких детей) хотели в октябре отдохнуть во Вьетнаме. Обратились в данную турфирму (офис ее находится на улице Зорге) через хороших знакомых, — поделилась с ИА «Башинформ» одна из пострадавших туристок. — В итоге за путевки на море мы отдали около 400 тысяч рублей и остались без отпуска».

Некоторые уфимцы сделали запрос туроператору «Anex Tour» и выяснили, что бронь от их имени прошла, однако через несколько дней турфирма сделала отзыв путевок, то есть оформила отказной тур. Но денежные средства заказчикам не вернули. Пострадавшие туристы сделали вывод, что хозяйка турфирмы присвоила их себе и скрылась.

19 сентября сотрудники МВД нанесли визит в уфимскую туристическую фирму, где горожане приобрели путевки в Турцию, Грузию, Вьетнам и Таиланд. Представители правоохранительных органов провели выемку документов.

Агентство «Башинформ» направило оперативный запрос в МВД республики по данному факту.

Справка

По данным sbis.ru, индивидуальный предприниматель из Уфы, которого пострадавшие обвиняют в мошенничестве, на рынке туристической индустрии работает три года. Фирма зарегистрирована 31 августа 2015 года.