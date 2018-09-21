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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия поборется за выход в финал Национальной премии в области событийного туризма

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Семь туристических программ Башкирии отобраны для участия в региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. По информации Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, за выход в финал Национальной премии поборются следующие проекты:

— III Всероссийский студенческий фестиваль исторической реконструкции «Река Времени» в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности»;

— фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»;

— ежегодный фестиваль «Молочная страна» в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма»;

— Международный этнофестиваль «Бурзянский мед — башкирская слава» в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации сельского и агротуризма»;

— фестиваль ловли раков «Иштуган» в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации сельского и агротуризма»;

— «Игры Кочевников» на озере Якты-Куль в номинации «Лучшее этно-культурное туристическое событие»;

— Azimut Отель Уфа в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия».

Конкурс состоится 26-27 сентября в городе Чебоксары. Лучшие проекты региональных отборочных туров будут приглашены в финал Национальной премии Russian Event Awards-2018, который пройдет 24-28 октября в Нижнем Новгороде.

Теги: туризм, Russian Event Awards
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