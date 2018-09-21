В Башкирии во второй этап конкурса «Бери пример» прошли 30 семей

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии во второй этап конкурса среди социально активных семей региона «Бери пример» прошли 30 участников. Жители республики в течение недели выбирали на сайте БСТ заявки от семей, достойных звания лучшей. Всего на конкурс было подано 107 заявок.

По данным организаторов, в течение ближайших двух недель конкурсная комиссия будет анализировать и запрашивать информацию о достоверности данных отобранных участников. 5 октября станет известен окончательный список семей, которые и поборются за главный приз — автомобиль.

Конкурс «Бери пример» инициирован Главой Башкортостана, организаторами являются Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Агентство по печати и СМИ РБ, ГУП ТРК «Башкортостан». Основная его цель — популяризация семейных ценностей и вовлечение граждан в общественную жизнь. Победитель получит денежный сертификат на сумму 600 тысяч рублей для приобретения легкового автомобиля. Вручение сертификата состоится на итоговом мероприятии Года семьи в Республике Башкортостан в ноябре.