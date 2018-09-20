Представители Башкирии готовятся к конкурсу «Лучший по профессии в индустрии туризма»

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Участники из Республики Башкортостан примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

По итогам регионального этапа конкурса, проходившего в 66 субъектах Российской Федерации, для участия в федеральном этапе номинированы 110 человек. Это представители Архангельской, Астраханской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской областей, республик Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Карелия, Крым, Марий Эл, Татарстан, Тыва, Саха (Якутия), Алтайского, Краснодарского, Ставропольского, Хабаровского краев, города Севастополь, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Как сообщили в пресс-службе конкурса, участники выполнили тестовое и творческое задания федерального этапа, в подготовке которых принимали участие представители образовательных площадок реализуемого Ростуризмом проекта «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма «Туробразование», отраслевых объединений, а также члены Межведомственного совета по подготовке кадров для сферы туризма и совершенствованию управления качеством туристских услуг. В настоящее время эксперты приступили к оценке творческих работ.

По результатам федерального этапа будут определены победители конкурса по следующим номинациям:

— Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения;

— Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);

— Лучший экскурсовод (гид) (подноминация «Гид-переводчик»);

— Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).

Справка. В 2018 году в конкурсе участвуют Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Алтайский, Краснодарский, Забайкальский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, республики Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Крым, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чувашия, а также Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, Севастополь.