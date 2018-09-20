III Всероссийский форум «Золото Тюрков» собрал представителей молодежи из шести стран

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Завершился III Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото Тюрков».

Мероприятие прошло на территории этнографического парка-музея «Этномир» Калужской области. Форум объединил 150 молодых людей со всей России и стран СНГ.

Его участниками стали представители региональных этнических сообществ тюркских народов, активисты общественных организаций, молодежные лидеры, чьи научные и профессиональные интересы связаны с исследованием, развитием и сохранением социально-экономического потенциала, традиционного образа жизни и культурных ценностей тюркских народов.

Республику Башкортостан на форуме представил молодой писатель, лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, автор бестселлера «Не оставляй мама!» Айгиз Баймухаметов.

География регионов охватила 21 субъект Российской Федерации и пять стран СНГ: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан.

Форум «Золото тюрков» включен в госпрограмму «Реализация государственной национальной политики». Организуется Федеральным агентством по делам национальностей. Партнером форума выступило Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнациональный союз молодежи».

Ключевая тема форума – содействие гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде путем формирования общероссийской гражданской идентичности и взаимообогащения культур народов России.

На церемонии открытия форума начальник Департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина передала приветственные слова заместителя руководителя администрации Президента Магомедсалама Магомедова и призвала каждого использовать все возможности и ресурсы, которые предоставляет им государство.

На протяжении четырех дней участники встречались с представителями государственных ведомств, ведущими экспертами по обозначенной тематике, бизнесменами и лидерами общественных мнений. Были организованы панельные дискуссии, мастер-классы, встречи с интересными людьми.

В этом году на форуме действовал «Конвейер проектов»: участники публично представляли свои проекты, связанные с тематикой форума. Семь из них были удостоены высокой оценки и получили ценные призы и рекомендательные письма от Федерального агентства по делам национальностей. В свободное от образовательной программы время участникам предложили посетить мастер-классы по стрельбе из лука, приготовлению национальных блюд, пройти исторически-познавательный квест и этнографический диктант.

«Форум позволил выстроить коммуникации между активной молодежью из разных регионов нашей страны и стран СНГ, чтобы в последующем вместе реализовывать важные проекты и задачи. Образовательная программа форума способствовала тому, что участники получили представление о современных общественных политических процессах, протекающих в нашей стране, получили правильное понимание истории становления развития нашей страны и вклада в эту историю тюркоязычных народов, – прокомментировал директор форума, председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи», эксперт Совета по межнациональным отношениям при Президенте Кантемир Хуртаев.