Жители дома в центре Уфы несколько лет страдают от потопов после дождя

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе жильцы дома по адресу Владивостокская, 15/1 уже несколько лет страдают от потопов после дождей. Причина – протекающая кровля.

Телекомпания «Вся Уфа»﻿ побывала дома у Фагима Гафарова. Инвалид третьей группы, он более 40 лет отдал госслужбе. Ветеран труда пятый год вместе с соседями страдает от постоянных потопов.

«Коридор топит, видели все, каждый год так. Весной я тазиками спасался в коридоре, там все замкнуло у нас», — рассказывает Фагим Гафаров.

Постоянные протечки провоцируют замыкание электричества в разных комнатах, по причине чего здесь недавно возник пожар.

«Вода текла прямо на электрооборудование. Ночью загорелось. Счетчик вон там в коридоре, там пятно желтое осталось. Приехали электрики, отключили и уехали. Полторы недели сидели без света», — говорит житель дома Фагим Гафаров.

Соседка пенсионера Наталья Тимербаева опасается не только за свое здоровье, но и за жизнь своего трехлетнего ребенка. Постоянная влага вызывает появление плесени как в подъезде, так и в самой квартире. Это чревато опасными заболеваниями.

«Мы переживаем, что ребенок может заразиться какой-нибудь палочкой, грибком. Как мы потом будем лечить ребенка, кто нам лечение оплатит? Дети-то ведь маленькие, все подхватывают», — жалуется жительница дома.

Куда бы не обращались, должного внимания нет, говорят жильцы. Дом построен в 90-е годы и с тех пор в нем не было капитального ремонта.

«Мы предварительно замазали. Дождь закончится, кровля просохнет и выполним, все сделаем», — прокомментировал заместитель директора УЖКХ Советского района Фагим Салимьянов.

Жильцам остается верить в лучшее и ждать улучшения погодных условий. Следы протечки будут устранены сразу же, как настанет сухая погода.