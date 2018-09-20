К акции «Память сильнее времени» для ветеранов войны присоединилась Уфа

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Для ветеранов Великой Отечественной войны была организована седьмая ежегодная Всероссийская акция «Память сильнее времени».

Традиционно акция проходила в Москве и Ялте, в этом году к ней присоединились Уфа, Казань и Южно-Сахалинск. Организаторы ставят своей целью увеличение числа городов-участников акции, оказание помощи фронтовикам, прошедшим тяжелую дорогу войны.

На мероприятие были приглашены 32 ветерана Великой Отечественной войны и дети войны, почетные гости. Для ветеранов организовали трансфер туда и обратно.

«Год от года становится меньше тех, кому каждый из нас обязан мирным небом над головой, мы должны помнить о них каждый день, мы перед ними в долгу», — отметил один из организаторов акции, популярный эстрадный певец Ренат Ибрагимов.

Ветераны были рады увидеться с соратниками из других городов во время телемоста, поделиться своими воспоминаниями, потанцевать. Некоторые из ветеранов являются участниками Сталинградской битвы. С приветственным словом выступил самый старший участник ВОВ, 96-летний Кашшаф Самигуллин.

«Мы не можем предать забвению наших героев, они наша гордость! И не можем допустить, чтобы следующие поколения забыли подвиги наших отцов и дедов. Надо объединяться тем, кто понимает это, и нести честь, уважение и гордость за предков в памяти следующим поколениям», — говорит генеральный продюсер Ринат Сиразиев.

В рамках мероприятия состоялся телемост Ялта-Москва-Казань-Уфа, праздничный концерт с участием известных артистов — солистки Башгосфилармонии Лилии Ишемьяровой, артисток Уфимского государственного татарского театра «Нур» Гульназ Кашаповой и Гульназ Мухамадиевой, артистки татаро-башкирской эстрады Лилии Насыровой. Участница третьего сезона «Танцы на ТНТ» Нэркэс Юлдашева исполнила для ветеранов башкирский танец, Альбина Гильданова прочитала стих Ангама Атнабаева «Письмо солдата». Ведущей праздника и координатором проекта была Зухра Абдюханова.

После концерта ветеранам вручили подарки и продуктовые наборы и сделали общую фотографию на память.

В планах организаторов сделать акцию постоянно действующей – проводить ежемесячные встречи ветеранов, оказывать материальную и волонтерскую помощь, организовывать медицинские консультации у различных специалистов.

Организаторами акции выступили: продюсерский центр Рената Ибрагимова iPro, Региональная общественная организация Татарская национально-культурная автономия г. Москвы, при содействии Полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Башкортостан, Полномочного представительства Республики Башкортостан в РФ, Национального комплекса «Туган авылым», Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области, администрации г. Ялта.