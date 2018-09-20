Фото: Олег Яровиков Перед депутатским корпусом парламента Башкирии стоят очень важные задачи - Рустем Ахунов Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Перед вновь избранным депутатским корпусом парламента Башкирии стоят очень важные задачи, считает Рустем Ахунов, ставший депутатом республиканского Госсобрания от партии «Единая Россия» по итогам выборов 9 сентября. По его словам, эти задачи прежде всего связаны с успешной реализацией региональной составляющей 12 федеральных проектов.

«Это те задачи, которые были поставлены в рамках послания Президента страны и его майских указов. На мой взгляд, они важны для Башкирии так же, как для всех других регионов страны. Прежде всего это проекты в области здравоохранения, образования, транспорта и территориального развития. И в этой связи задача депутатов — принимать жизненно важные, очень правильные и своевременные законы», — рассказал Рустем Ахунов.

Он также добавил, что в рамках предвыборной кампании была проделана большая работа. «Судя по той работе, которая проводилась партией и отдельными кандидатами, нам удалось наладить обратную связь с жителями республики, понять и актуализировать наиболее остро стоящие проблемы. Это достаточно низкие доходы населения, ограниченный доступ к ряду общественных благ и государственных услуг. Я думаю, что депутатам Госсобрания РБ шестого созыва нужно все эти проблемы очень грамотно и профессионально проработать», — высказал свою точку зрения Рустем Ахунов.

Рустем Ринатович Ахунов — доктор экономических наук, доктор делового администрирования (DBA). В 2000 году окончил экономический факультет БашГУ, в 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Прошел также обучение в Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, в Высшей школе корпоративного управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Европейском университете (Швейцария). Под руководством Рустема Ахунова экономический факультет БашГУ был реорганизован в Институт экономики, финансов и бизнеса и стал ведущим научно-образовательным региональным центром экономического и управленческого профилей. В 2017 году Рустем Ахунов успешно прошел обучение по образовательной программе для высшего звена руководства университетов (ректоров и проректоров), управленческих кадров в сфере государственного и муниципального управления, руководителей среднего и крупного бизнеса, предпринимательства, социальной и научной сферы в Московской школе управления «Сколково». 2018 году ему присуждена докторская степень на основе публичной защиты диссертации.

С апреля 2018 года Рустем Ахунов назначен временно исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.