В Уфе появится выставочный центр продукции исправительных учреждений Башкирии

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина, фото автора/.

В Уфе, в исправительной колонии строгого режима, 20 сентября состоялась выставка продукции учреждений УФСИН России по РБ.

С возможностями производственного комплекса уголовно-исполнительной системы ознакомились заместитель премьер-министра Правительства республики Марат Магадеев, а также представители Торгово-промышленной палаты РБ, Ремесленной палаты РБ, администраций районов Уфы.

На выставке были представлены образцы изделий из девяти исправительных колоний и двух колоний-поселений: вентиляционное оборудование, чугунное литье, кованные изделия, мебель, детские игровые комплексы, тротуарная плитка, спецодежда, постельное белье, предметы декора, продукты питания.

Участникам мероприятия предложили попробовать мясные и молочные изделия, маринованные овощи.Также были представлены выпечка, колбасы, соленое сало, сок с мякотью, консервы для приготовления первых блюд, мясные консервы, подсолнечное масло, пшеничная и ржаная мука, крупы, сливочное масло, маргарин, куры-гриль.

«Сегодня мы должны выйти из своего рода камерного ведомственного дворика на большой рынок. Особенно будут востребованы товары народного потребления, оборудование для пищевой промышленности, коммунальных служб, строительной отрасли. Их надо достаточно активно и широко представлять. Самое главное — это качество и цена. У вас есть возможность сочетать как раз цену и качество и достойно конкурировать на рынке. Поэтому мы будем предлагать сотрудничество и пути взаимодействия», — обратился Марат Магадеев к представителям исправительных учреждений УФСИН России по РБ.

Часть продуктов реализуется внутри исправительных учреждений, часть предназначена для широкого круга потребителей.

«Вся продукция имеет сертификаты и проходит необходимые проверки качества, изготавливается в соответствии с ГОСТом. Чтобы увеличить сбыт, принято решение организовать в ближайшее время розничную торговую точку и постоянно действующий выставочный центр в центре столицы — по улице Достоевского, — прокомментировал врио начальника УФСИН России по РБ Антон Талалов. — Через торговую точку планируется продавать мясо свинины и говядины, мясо птицы, крольчатину, сало свежее и копченое, сосиски, колбасу, курицу-гриль. Промышленные товары будут представлены банными печами, коваными изделиями и сувенирами».

По данным ведомства, трудоустройство осужденных позволяет погашать им исполнительные листы, возмещая вред, причиненный преступлением, и выплачивать алименты. Сегодня среднесписочная численность трудоустроенных осужденных составляет порядка 3,5 тысячи человек. За восемь месяцев текущего года по исполнительным листам с них взыскано 26,4 млн рублей.

Осужденные получают рабочие специальности, приобретают профессиональные навыки, что позволяет после освобождения устроиться на работу. В девяти профессиональных училищах при исправительных учреждениях учат 30 профессиям. Среди них — электромонтер, электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, фрезеровщик, крановщик, овощевод, повар. За последние три года специальность получили более 8,5 тысячи осужденных. В новом учебном году на профобучение принято 2575 человек.