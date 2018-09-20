Фото: Олег Яровиков Учитель-лингвист уфимской гимназии №39 поборется за звание лучшего педагога России Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Учитель английского языка уфимской гимназии №39 Эмма Сафиуллина представит Башкирию на всероссийском конкурсе «Учитель года-2018» в Санкт-Петербурге. По традиции смотр педагогического мастерства проводится на родине предыдущего победителя. В прошлом году звания лучшего учителя страны был удостоен представитель Северной столицы.

На первом этапе конкурса Эмме Сафиуллиной предстоит провести методический семинар и открытый урок в питерской «Академической гимназии №56». По его итогам будет сформирован Топ-15 учителей, которые во втором туре проведут мастер-класс и классный час. Финалистов ждет дискуссия с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Абсолютный победитель конкурса будет назван в Государственном Кремлевском Дворце 5 октября, в День учителя.

Для конкурсантов этот смотр профессионального мастерства скорее повод для обмена опытом. И редкая возможность для учителей из разных регионов и преподающих разные предметы встретиться, познакомиться, обсудить насущные вопросы.

«Я в ожидании встречи с коллегами, с которыми познакомилась на установочном семинаре в Москве, — поделилась с журналистом агентства «Башинформ» Эмма Сафиуллина. — Хотелось бы верить, что Санкт-Петербург встретит по-осеннему солнечной погодой и познакомит нас с самыми интересными людьми. Надеюсь, что условия конкурса позволят рассказать и показать все задуманное, научиться новому и приобрести единомышленников. Предвкушая бурю эмоций от конкурсных испытаний, не могу не думать о своих учениках, которые остаются без меня. Верю, что они будут трудиться и стараться расти одновременно со мной. Спасибо всем коллегам за поддержку и напутственные слова!».

Любовь к английскому языку лучшему учителю Башкортостана привила школьный учитель Месягутовской гимназии №2, которую Эмма Сафиуллина окончила с медалью. Сегодня она вспоминает, что уже тогда знала, кем станет.

«Выбирая профессию учителя, я выбирала ее сердцем, — говорит учитель гимназии №39. — Я очень люблю детей и получаю огромное удовольствие, работая и общаясь с ними. Чтобы состояться в профессии, нужно получать удовольствие от нее. Поэтому я никак не могу отказать себе в удовольствии заниматься любимым делом».

Прежде чем выйти на федеральный уровень, учитель гимназии №39 приняла участие в городском, а потом и в республиканском конкурсах, где стала лучшей.

Решение об участии в конкурсе «Учитель года столицы Башкортостана-2018» принимали коллегиально, в гимназии.

«Самым сложным оказалось преодолеть себя. Но, пройдя этот длинный марафон, ни о чем не жалею. Я узнала так много нового и интересного. Поняла, что все учителя-предметники развиваются каждый в своем направлении, и у них тоже есть, что перенять, чему научиться. Сейчас, пройдя этот путь, буду всем рекомендовать участвовать в конкурсе», — сказала Эмма Сафиуллина.