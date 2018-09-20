Фото: Олег Яровиков Айгуль Гареева: «В качестве народного избранника планирую отстаивать интересы НКО» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По итогам выборов 9 сентября в новый состав Госсобрания Башкирии вошла общественница Айгуль Гареева. С 2010 года она возглавляет Благотворительный образовательный фонд «Мархамат».

«Мы организовали за агитационный период около 100 встреч с населением в Кармаскалинском, Давлекановском, Архангельском районах. Я побывала в нескольких десятках деревень, поговорила с тысячами людей. Моя задача была понять, где какие проблемы у людей и какие меры нужно будет принять, если я пройду выборы и стану депутатом, — говорит Айгуль Гареева. — Могу сказать, что больше половины вопросов мы решим уже в течение года. Конечно, благодарна жителям за доверие, чувствую невероятную ответственность, воспринимаю, как возможность поучаствовать в системных улучшениях социальных вопросов и в вопросах по детству. В своей дальнейшей деятельности планирую заниматься решением социальных вопросов, надеюсь, в Комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Сейчас мы очень заинтересованы в росте третьего сектора, в развитии некоммерческих организаций для того, чтобы НКО могли достойно использовать доступ к рынку государственных услуг. В этой части показателен пример работы нашего ресурсного центра при фонде, который очень плотно работает с НКО на протяжении трех последних лет. Ежегодно обучаем около 100 организаций. И уже есть результат — в последнем конкурсе на президентские гранты Башкирия по количеству заявок на втором месте. Это и наша в том числе заслуга».