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В Башкирии за 600 тысяч рублей разработают карту туристических маршрутов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за 600 тысяч рублей разработают карту туристических маршрутов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Карту Уфы и Башкирии для туристов готовят к выпуску. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, проект должен быть выполнен на двух языках: русском и английском. Из бюджета республики на данные цели выделят 600 тысяч рублей.

Победитель аукциона должен будет разработать не менее трех вариантов дизайн-макетов двусторонней стилизованной туристской карты города Уфы и Республики Башкортостан с указанием объектов туристского показа, туристских маршрутов на обеих сторонах.

Помимо изготовления, юридическое или физическое лицо будет обязано распространить туристскую карту Уфы и РБ в количестве 7500 комплектов.

В 2018 году в Башкирии разработали собственный туристический бренд Terra Bashkiria. Как он создавался, читайте в специальном проекте агентства «Башинформ».

Теги: туристическая карта, Уфа, Башкирия
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