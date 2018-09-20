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Жители одного из районов Башкирии жалуются на бизнесмена, отравляющего воздух

ОБЩЕСТВО
Фото: А. Семенова

Жители одного из районов Башкирии жалуются на бизнесмена, отравляющего воздух Фото: А. Семенова

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В редакцию агентства «Башинформ» обратились жители села Красная Башкирия Абзелиловского района с жалобой на деятельность местного предпринимателя Д.В. Канаева, руководителя ООО «Спектр». На территории ЗАО «Монтажник Абзелил» на ул. 50 лет Победы, 7, бизнесмен разместил две установки по вторичному очищению дизтоплива. При сжигании масла шлама, который он привозит из Челябинского металлургического комбината, по всему селу распространяется ужасный запах, возникают удушье, резь в глазах и обжигающее состояние горла.

«Установка работает практически круглосуточно. Жители просто задыхаются, а у нас у всех дети. На сжигание такого рода отходов нужно специальное разрешение и проводиться оно должно не в жилой зоне. Эта установка собрана буквально «на коленках» и не имеет сертификатов и разрешения, размещена вблизи жилых домов, — рассказала местная жительница Анна Семенова. — Мы боремся с этим уже два года и ничего — администрация Абзелиловского района нас не слышит. Данная деятельность нарушает не только законы экологии, но и предпринимательства».

За комментариями мы обратились в Министерство природопользования и экологии республики. В ведомстве о сложившейся проблемной ситуации в селе знают уже не первый год. Более того, специалисты Белорецкого территориального комитета неоднократно выезжали совместно с сотрудниками органов прокуратуры и МВД по РБ.

«По факту нарушения на должностное лицо был составлен протокол об административном правонарушении за захламление территории отходами, а также за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Вопрос находится на контроле Белорецкого территориального комитета», — сообщил ведущий специалист-эксперт Белорецкого территориального комитета Минэкологии РБ Арсен Тагаиров.

По информации других источников, органы прокуратуры не могут привлечь предпринимателя к ответственности, как физическое лицо, так как он является соарендатором предприятия. Оштрафовать за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух могут только один раз в год. И эта мера не имеет на предпринимателя никакого воздействия. От деятельности установки в селе продолжают страдать местные жители.

Теги: экология, выбросы в атмосферу, загрязнение воздуха
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