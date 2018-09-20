Фото: скриншот видео Руслана Рахимова В Башкирии к электричкам на Айгир и Инзер присоединят дополнительные вагоны Фото: скриншот видео Руслана Рахимова

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания пообещала решить проблему переполненных электричек на Айгир и Инзер, присоединив к составам дополнительные вагоны по маршрутам Инзер — Айгир - Инзер 22 сентября и 23 сентября по маршрутам Инзер — Белорецк и Белорецк — Инзер. Об этом сообщили представители БППК.

Ранее туристы, путешествующие по данным направлениям, вынуждены были в количестве 300 человек ехать от станции Айгир до Уфы в одном вагоне.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания напомнила, что следить за расписанием электричек и купить билет можно с помощью специально созданного приложения «Пригород».