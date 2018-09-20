Фото: Ксения Калинина Осенним субботникам в Уфе отведут месяц Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе дан старт месячнику по благоустройству. Власти запланировали несколько общегородских субботников. Первый, если не помешает погода, пройдет 29 сентября.

В столице республики работы по наведению порядка уже начались. К примеру, в Советском районе месячник по благоустройству и очистке территорий стартовал в прошлую пятницу, 14 сентября, и продлится по 22 октября. В его рамках еженедельно проводятся санитарные пятницы, уточнили в информационно-аналитическом отделе администрации. Убираются и благоустраиваются улицы, дворы, парки, скверы и другие общественные территории. Особое внимание уделяется сбору мусора, покраске бордюров, обрезке деревьев. Сотрудники коммунальных служб, жилищных и промышленных предприятий ежедневно ведут работу по наведению порядка.

«Мы приглашаем принять участие в работах по благоустройству всех жителей района. Чистота наших дворов и улиц в руках каждого из нас», — обратились к горожанам в администрации Советского района.

Телефоны штаба администрации Советского района по проведению месячника: 272-16-10, 272-21-92.