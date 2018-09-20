Фото: Андрей Старостин Союз женщин Башкирии помогает людям, попавшим в зависимость от алкоголя Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в Стерлитамаке, в Малом зале Городского дворца культуры, состоялся семинар «Здоровье или зависимость — выбирай!» в рамках проекта Союза женщин Республики Башкортостан «Спасение семьи — спасение созависимых», поддержанного Фондом президентских грантов в 2018 году. Более 200 человек из семей, где есть алкогольно зависимые, прослушали лекции специалистов: юриста, почетного судьи Верховного суда РБ Нурии Мингазовой; психолога, доцента кафедры «Общая психология» БашГУ Муниры Абдуллиной; нарколога Республиканского наркологического диспансера №2 Ильдара Кираева, координатора проекта Ольги Левиной.

Самыми интересными были выступления людей, которые преодолели свою зависимость или созависимость. Они на эмоциональном уровне убедили присутствующих в зале в необходимости идти по пути выздоровления — не лечения, а именно выздоровления, потому что он отличается и по методам, и по итогам. На этом пути основное значение придается созданию групп самопомощи, где прошедшие оздоровление помогают вновь пришедшим избавиться от этой напасти. Людям, попавшим в зависимость от алкоголя, готовы прийти на помощь сообщества: АЛ-АНОН (Сообщество родственников и друзей анонимных алкоголиков), НАР-АНОН (Сообщество родственников и друзей анонимных наркоманов), АА (Сообщество анонимных алкоголиков), АН (Сообщество анонимных наркоманов).

«Задача Союза женщин — помогать помогающим, прежде всего предоставлять информацию, оказывать юридическую помощь в сложных житейских ситуациях, устанавливать контакты с администрациями районов и городов. В нашей организации уверены, что только совместными усилиями всего общества, прежде всего семей, мы можем найти здоровые, позитивные способы решения трудностей, возникающих из-за алкоголизма близких», — отметила председатель Союза женщин РБ Рашида Султанова.