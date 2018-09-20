Остановки «Площадь им. Серго Орджоникидзе» в Уфе временно не будет
Остановки «Площадь им. Серго Орджоникидзе» в Уфе временно не будет Фото: сайт администрации Уфы
УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльвира Латыпова/.
С 20 по 30 сентября в Уфе не будет остановки общественного транспорта «Площадь имени Серго Орджоникидзе». Это связано с ремонтными работами на тепломагистрали по улице Космонавтов.
Управление транспорта и связи администрации Уфы просит уфимцев заранее планировать маршрут с учетом временных неудобств.