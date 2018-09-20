Фото: пресс-служба онф ОНФ определил направления законотворчества на осеннюю сессию Госдумы Фото: пресс-служба онф

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центральный штаб ОНФ определил направления законотворческой работы на осеннюю сессию Госдумы. Основное внимание будет уделено законодательным инициативам в социальной сфере, сфере защиты прав потребителей, а также вопросам экологии и поддержки СМИ. Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи с регионами.

Среди приоритетных инициатив ОНФ, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении Госдумы, – законопроект о сохранении за гражданами прожиточного минимума при удержании долгов из зарплат и пенсий. Его принятие будет способствовать решению ключевой задачи, поставленной Президентом и лидером ОНФ по борьбе с бедностью и защите самых малоимущих граждан. В первом полугодии по всей стране из 57,7 млн исполнительных производств фактическим исполнением завершились лишь 15,2 млн. Во многих случаях у людей просто нечего брать. Но нередки случаи, когда у граждан забирают за долги почти все деньги, так как действующее ограничение на уровне 50% от зарплаты, пенсии или других регулярных доходов позволяет приставам не учитывать, сколько у гражданина останется средств после взысканий. Зачастую этот остаток составляет всего несколько тысяч рублей в месяц на семью.

Законопроект продвигается тяжело из-за отрицательной позиции правительства РФ. Тем не менее, уже удалось получить поддержку двух комитетов Госдумы, а также Верховного суда РФ и банковского сообщества. Работу по законопроекту депутаты – представители ОНФ продолжат в осеннюю сессию.Не менее важное социальное значение имеет внесенный летом законопроект Народного фронта, который предусматривает право заемщика получить назад часть страховой премии при досрочном погашении кредита, а также законодательное закрепление так называемого «периода охлаждения», в течение которого можно отказаться от страховки, для индивидуальных и коллективных договоров страхования.

О законодательных инициативах в области средств массовой информации, в частности, об увеличении срока доставки обязательного экземпляра каждого номера газеты или журнала до 30 дней, господдержке региональных СМИ, а также о необходимости закрепления 22-й кнопки на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами рассказала член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова.

«Если сегодня посмотреть, как сформированы системы информирования в нашей стране, то мы увидим, что федеральные каналы работают со всей аудиторией сразу, а вот местные муниципальные каналы, которые должны освещать местные темы, учитывая специфику своей аудитории и менталитет своей территории, страдают, и их количество сегодня, к сожалению, продолжает уменьшаться. Понимая все это, Общероссийский народный фронт давно ведет работу в части закрепления 22-й кнопки за обязательными общедоступными телеканалами муниципальных образований», — рассказала Аиткулова.

Она отметила, что региональная повестка конкретных территорий остается незаметной, хотя местные журналисты знают, как с ней работать, знают лидеров общественного мнения.

«Эту повестку упускать нельзя! Нам сегодня как воздух необходимо, чтобы региональные и муниципальные телеканалы – та широкая сеть, которая еще пока существует, продолжала существовать», — заключила Аиткулова.

Всего на рассмотрение Госдумы с 2013 года Народный фронт внес 48 законодательных инициатив, которые были разработаны во исполнение поручений Президента РФ, по итогам деятельности тематических площадок и проектов Народного фронта. 38 инициатив были успешно реализованы.

Так, благодаря усилиям Народного фронта был принят законопроект о «зеленом щите», закрепивший возможность создания лесопарковых поясов вокруг городов, закон об ограничении «золотых парашютов» менеджерам госкорпораций и муниципальным чиновникам. Депутатам от ОНФ удалось реализовать инициативы по ограничению родительской платы за детские сады, отменить запрет на рекламу на кабельном ТВ, ввести обязательства для муниципалитетов по аккредитации СМИ.

В 2017 году депутаты Госдумы одобрили инициативы ОНФ, направленные на повышение роли граждан при принятии градостроительных решений.

В весеннюю сессию 2018 года приняты, в частности, инициативы о многократном снижении штрафов для СМИ за неверную возрастную маркировку телепрограмм и о закреплении статуса мемориалов «Вечный огонь» и наделении Минобороны полномочиями по ведению единого реестра таких огней в стране.«Как и прежде, Народный фронт в своих законодательных инициативах сосредоточен на тех задачах, которые ставит Президент в поручениях, а также на решении самых актуальных проблем граждан, выявленных в ходе работы экспертов.

«Наша задача – наладить конструктивный диалог с правительством РФ по нашим инициативам. Особое внимание мы уделяем законопроектам, которые направлены на оперативное решение наиболее чувствительных проблем граждан, возникающих из-за недостаточного правового регулирования или искажений в правоприменении. Мы рассчитываем, что совместная работа ОНФ и правительства в этом направлении позволит повысить эффективность законотворчества депутатов от ОНФ, а также поможет получать оперативную обратную связь на разрабатываемые инициативы», – подвела итоги координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член Центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко.

Представители Кабинета министров отметили готовность к совместной работе с целью успешной реализации законодательных инициатив ОНФ, направленных, в первую очередь, на повышение качества жизни граждан.