Башкирия в федеральных СМИ: как накопить на квартиру в Уфе и почему отказали в референдуме

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Власти Башкирии не допустят закрытия «Соды» и уничтожения шихана Тратау. Сохранение крупнейшего в стране производства кальцинированной соды не предполагает, что для этого нужно обязательно разрабатывать памятник природы, сообщили в ИА REGNUM.

Блеф или реальность? «Приближается 1 октября — срок, когда менеджмент Башкирской содовой компании должен завершить оценку целесообразности дальнейшего инвестирования в производство кальцинированной соды и бикарбоната натрия, рассмотрев варианты снижения выпуска продукции и сокращения персонала», — пишет агентство и поясняет, что «такое поручение в конце июля 2018 года дал совет директоров, заявив, что сокращение выпуска соды — единственная возможность сохранить производство в работоспособном состоянии». Действительно ли БСК готово уйти с рынка, это блеф или реальность? — вопрошают в издании и сообщают, что «в случае ликвидации производства БСК будет иметь много проблем». При этом «сохранение крупнейшего в стране производства кальцинированной соды не предполагает, что для этого нужно обязательно разрабатывать памятник природы шихан Тратау», — отметили в REGNUM эксперты. Однако в БСК заявляли об отсутствии альтернативы шихану Тратау по объему сырья и его качеству, а предлагаемые варианты, например, Гумеровское месторождение, отвергались. «Складывается впечатление, что БСК не собирается сокращать производство, но ведет сложную игру, чтобы выторговать для себя новые поблажки», — полагают эксперты.

Как пишет REGNUM, 19 сентября глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что власти региона намерены найти решение сырьевой проблемы БСК, «спокойные, надежные, разумные варианты, не вызывающие каких-либо конфликтов в обществе», — сказал Хамитов, пообещав, что «решение будет обязательно найдено» и «это вопрос нескольких месяцев». При этом вновь отмечено, что снятие охранного статуса с горы-шихана Тратау «невозможно по существующему законодательству», говорится в REGNUM.

Референдум о статусе горы. В продолжение темы INTERFAX.RU пишет, что «ЦИК Башкирии отказал инициативной группе граждан в регистрации заявки на проведение референдума по вопросу охранного статуса шихана Тратау». Об этом сообщил агентству зампредседателя ЦИК РБ Марат Гадилов. «Принято решение об отказе в регистрации. (...) Мы полностью все документы проверили на соответствие закону и выявили один недостаток, который нам не позволяет зарегистрировать — не все участники инициативной группы подписали ходатайство, а это обязательное требование закона», — пояснил он.

Общественники предлагали вынести на референдум вопрос: «Вы за сохранение статуса особо охраняемой природной территории комплексного природного парка "гора Тратау", расположенного на территории Ишимбайского района Башкирии? Да или нет?», уточнили в агентстве.

Лучший гид-любитель. Русское географическое общество объявило победителей второго Всероссийского конкурса «Лучший гид России», пишут «Известия». Среди победителей конкурса житель Уфы Арсений Смаков. Он одержал победу в детской номинации «Гид-любитель. До 18 лет». Как рассказали в РГО, «юный экскурсовод интересуется историей и мечтает восстановить уфимский кремль».

И лучшая профессия для покупки жилья. Исследование средних зарплат в 15 российских городах-миллионниках показало, что быстрее всего накопить на квартиру могут водители. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на материалы портала «Мир квартир». Так, откладывая полностью всю зарплату, водитель из Челябинска сможет купить квартиру через четыре года, говорится в исследовании. Инженерам на покупку потребуется от шести лет в Челябинске до девяти в Екатеринбурге. Однако в Казани и Уфе представителям этой профессии понадобится копить на квартиру 10 и 11 лет соответственно. Самое тяжелое положение у учителей. Чтобы накопить на квартиру в Уфе, учителю придется отработать 21 год, рассказали на «Ленте».

«В Башкирии «изобретателя» приговорили к 10 годам за похищение», — написала газета «АиФ-Москва». «51-летний местный житель позвал главу сельсовета в свой гараж, якобы чтобы показать собственное изобретение — «печь-паровоз», — рассказывают подробности в издании. — В гараже мужчина стал угрожать чиновнику револьвером, после чего надел на его шею удушающий механизм из троса, а также закрепил на поясе жертвы макет взрывчатки. После этого похититель повел главу сельсовета к его брату и заявил, что освободит родственника при условии получения 6 млн рублей».

За два дня близкие похищенного собрали 2,7 млн рублей, после чего чиновник был отпущен на свободу. «Изобретатель» был задержан правоохранителями, уточняет газета.

«Я не вожу толстых девушек». За такое сообщение женщины хотят засудить таксиста из Уфы, узнали на портале 360tv. В сюжете говорится, что уфимский таксист разместил на машине наклейку с перечеркнутым женским силуэтом больших объемов, намекая на то, что полных девушек он возить не собирается.

Впервые на наклейку обратила внимание журналистка из Уфы, когда вызвала такси. На вопрос по поводу наклейки таксист сказал: «Это значит, что я не вожу толстых девушек», но чем вызвана такая неприязнь, не пояснил. В итоге журналистка отправила жалобу в таксопарк. История набирает обороты и уже дошла до Москвы, там создали петицию против уфимского нахала, рассказали на портале.

Корреспондент «360» также выяснил, что обиженные обладательницы пышных форм собрались идти в суд. По мнению юристов, у женщин с пышными формами есть все шансы засудить таксиста. «В случае отказа выполнять услугу можно обратиться в Роспотребнадзор и сообщить, что вам отказано. А если водитель напирает на внешность, то можно обратиться с иском именно к нему — на возмещение морального ущерба», — пояснил адвокат.