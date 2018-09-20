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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в доме

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в доме Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Двух жильцов, пострадавших сегодня, 20 сентября, в результате взрыва бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном четырехквартирном доме в Кармаскалинском районе Башкирии, доставили в Центральную районную больницу.

«Мужчина и женщина пенсионного возраста были доставлены в лечебное учреждение около 7.30 утра службой скорой помощи. Сейчас они проходят лечение в хирургическом отделении. Их состояние врачи оценивают как стабильное, средней тяжести, без ухудшения», — прокомментировали в Минздраве РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», ЧП произошло примерно в 7 часов утра в деревне Улукулево на улице Строительной.

Теги: Минздрав РБ
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