Фото: автор В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе - график Фото: автор

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» для проведения ремонтных работ запланировало на следующей неделе отключение горячей и холодной воды в домах уфимцев.

Как сообщили на предприятии, в Калининском районе 24 сентября с 11 до 23 часов холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Высоковольтная, 8, 10, 12, 14, 16, 20;

ул. Мелеузовская, 5;

ул. Олимпийская, 1, 1а, 3, 4, 6;

ул. Высоковольтная, 13а, 15, 17, 19/2, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 41а, 43;

ул. Восточная, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

В Кировском районе 25 сентября с 10 до 20 часов подачу холодной воды приостановят по адресам:

ул. Аксакова, 2;

ул. Гоголя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

ул. Тукаева, 1, 1а, 3, 6, 12;

ул. Лины Одена, 8а, 9, 10, 11, 13;

ул. Аульная, 1, 5, 14, 16, 16б, 20, 26;

ул. Верхняя Аульная, 1, 5, 8, 15, 17а, 20, 20а, 25, 27, 29, 29а, 30а, 31, 32, 32а, 34а, 38а;

ул. Средняя Республиканская, 2, 2/3, 3/2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 26, 31, 34, 36, 36а, 38;

ул. Республиканская, 7, 9, 26, 30.

В Орджоникидзевском районе в этот же день холодной и горячей воды с 11 до 18 часов не будет в домах по следующим адресам:

ул. Невского, 19, 21, 23, 25;

ул. Калинина, 65, 67, 69, 71;

ул. Кольцевая, 100, 102, 104;

ул. Кулибина, 2, 3, 4, 4а, 4б, 7, 7а, 10, 18, 18а.

В Октябрьском районе 26 сентября с 11 до 18 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Академика Королева, 4/2, 6/3 и

ул. Юрия Гагарина, 57/2.

В Калининском районе 27 сентября с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Сосновская, с 61 по 144-й дома и ул. Перекопская, 2, 3, 4, 6.