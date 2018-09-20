Юный уфимец стал единственным ребенком-победителем конкурса «Лучший гид России»

Фото: пресс-служба РГО, Светлана Смакова



Фото: пресс-служба РГО, Светлана Смакова

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

12-летний уфимец Арсений Смаков стал единственным школьником страны, одержавшим победу в конкурсе «Лучший гид России». Шестиклассник столичной школы №45 с углубленным изучением отдельных предметов признан лучшим начинающим гидом. Арсений давно интересуется историей и мечтает восстановить Уфимский кремль.

По словам мамы юного экскурсовода, ее сын — патриот своей малой родины.

«Арсений очень хорошо знает Уфу, может рассказать о каждом доме и улице. Когда свое свободное время его сверстники проводят за компьютерными играми, он садится за чтение книг, разбирается в картах, изучает путеводители. Причем прежде всего это огромное желание его самого, а не наши наставления», — призналась Светлана Смакова.

О конкурсе Арсений узнал из интернета и сразу принял решение, что будет участвовать.

«Экскурсионный маршрут для ролика выбрал сам. Было снято очень много материала, но большую часть пришлось оставить в архиве, так как по условиям конкурса продолжительность презентации ограничивалась двумя минутами, — рассказывает Арсений. — Оператором был папа, но монтировал я все сам».

Мальчик еще не решил, кем хочет стать в будущем, круг его интересов очень разнообразный: музыка, архитектура, география, история, математика. Арсений — неоднократный победитель республиканских, всероссийских и международных конкурсов игры на саксофоне. Дважды за успехи и достижения был приглашен в «Артек» и даже пообщался с Президентом РФ Владимиром Путиным, когда глава государства приезжал в лагерь на открытие очередной летней смены.

В Москву Арсений ездил вместе с мамой. Торжественная церемония награждения прошла на теплоходе.

«Впечатления очень сильные, было много полезного общения с интересными людьми из разных регионов. Я познакомился со многими известными людьми: Валдисом Пельшем, Джоном Уорреном, Анастасией Чернобровиной. И, конечно, с другими победителями конкурса. Воспоминаний на всю жизнь», — поделился своими эмоциями Арсений.

Помимо диплома, он награжден профессиональной видеокамерой.

В конкурсе участвовали более 600 человек со всей страны. Победителей определили в пяти номинациях: «Гид-профессионал. Музей»; «Гид-профессионал. Город»; «Гид-профессионал. Проводник»; «Гид-любитель»; «Гид-любитель. До 18 лет».