Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за 3 млн рублей установят арт-объект в виде гранитной сферы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Декоративная гранитная сфера появится в Стерлитамаке. Местные власти планируют украсить новым арт-объектом пешеходную зону по улице Худайбердина от «Вечного огня» до улицы Элеваторная (северная и южная стороны). Об этом говорится в документах госзакупки, размещенной на официальном сайте.

Администрация Стерлитамака на установку гранитной сферы планирует потратить чуть более 3 млн рублей.

Согласно требованиям, полированный шар должен быть не менее 1500 мм из куртинского гранита. Установить его требуется на подиуме треугольной формы из балтийского или дымовского гранита. На поверхности предполагается размещение контуров республики и надписи «Стерлитамак» на трех языках: русском, башкирском и английском.