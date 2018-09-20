Фото: автор Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на ближайшие выходные Фото: автор

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В выходные в Башкирии будет тепло и без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе 22 и 23 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до 19-21 градуса, ветер западного и южного направления, три метра в секунду. Ночью температура опустится до 6 градусов. Осадков также не ожидается.

С 24 сентября будет тепло, но прогнозируются кратковременные дожди.

Как сообщали ранее синоптики Башгидромета, причина вернувшегося тепла — смещение области повышенного давления.

По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде сентября на территории Республики Башкортостан среднесуточная температура воздуха ожидается на два градуса выше нормы.