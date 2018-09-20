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В России запустили молодежную экологическую онлайн-школу

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России запустили молодежную экологическую онлайн-школу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России запустили молодежную экологическую онлайн-школу. Слушателем может стать студент из любого региона страны.Проект разработали активисты движения «Эка» и Ассоциации «зеленых» вузов России. Обучение состоит из 12 вебинаров. Студенты получат навыки социального предпринимательства и смогут создать собственные проекты по экологической теме. Спикерами школы станут эксперты в области социального предпринимательства и представители экологических организаций. Курс разделен на равные блоки по шесть лекций: теоретический и практический. Первый будет посвящен решению экологических проблем, устойчивому развитию, ответственному потреблению, сохранению водных и лесных ресурсов. Во время практических занятий участники разработают собственные экологические проекты и научатся их продвигать. Подробности опубликованы на сайте﻿ «Зеленые вузы России». Первый вебинар состоится в понедельник, 24 сентября, в 17.00 по московскому времени. Для участия нужно подать заявку, их принимают до самого начала курса — 24 сентября. В конце курса все активные участники получат сертификаты о прохождении курса Молодежной экологической школы. Авторов лучших проектов пригласят на всероссийский слет Ассоциации «зеленых» вузов в марте 2019 года в Москве. Ассоциация «зеленых» вузов России — общероссийское молодежное экологическое объединение вузов, которые внедряют экологические практики и принципы устойчивого развития. В ассоциации состоят 44 российских университета, среди которых МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ. Задачи ассоциации – развитие «зеленого» администрирования на базе вузов-участников и реализация студенческих экологических инициатив. В мероприятиях программы приняли участие более 30 тысяч студентов из российских вузов.

Теги: образование, экология
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