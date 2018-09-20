Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.00 ↓

EUR 78.36 ↑

20 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Погода в Башкирии на 20 сентября: облачно и дожди

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Погода в Башкирии на 20 сентября: облачно и дожди Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 20 сентября ожидается облачная погода и небольшие дожди, ночью местами до умеренных.

Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +8°. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

В конце недели в Башкирию вновь вернется тепло: на территорию республики сместится область повышенного давления, вероятность осадков уменьшится, температура воздуха повысится, сообщают синоптики Башгидромета.

По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде сентября на территории Республики Башкортостан среднесуточная температура воздуха ожидается на два градуса выше нормы.

Теги: прогноз погоды
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется тепло
В конце недели в Башкирию вновь вернется тепло: на территорию республики сместится область повышенного давления, вероятность осадков уменьшится, темпера
В Башкирии пропавший без вести 26-летний Леонид Алтухов вышел на связь с родными
В Башкортостане на связь с родственниками вышел пропавший без вести 26-летний Леонид Алтухов. Как рассказала агентству «Башинформ» его тетя Валентина, п
Госавтоинспекция Башкирии объявила о массовых проверках водителей
В Башкортостане сотрудники Госавтоинспекции 19 сентября проведут массовые проверки водителей. Цель профилактических мероприятий — пресечение нарушений П
Рустэм Хамитов подписал указ о праздновании Дня Республики
В ознаменование 28-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан Глава региона Рустэм Хамитов подписал ук
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть