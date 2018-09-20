Фото: ИА «Башинформ» Погода в Башкирии на 20 сентября: облачно и дожди Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 20 сентября ожидается облачная погода и небольшие дожди, ночью местами до умеренных.

Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +8°. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

В конце недели в Башкирию вновь вернется тепло: на территорию республики сместится область повышенного давления, вероятность осадков уменьшится, температура воздуха повысится, сообщают синоптики Башгидромета.

По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде сентября на территории Республики Башкортостан среднесуточная температура воздуха ожидается на два градуса выше нормы.