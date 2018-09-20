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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на Турнире по футболу за приз Айдара Галимова поборются юноши и звёзды

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Стерлитамаке пройдет Х юбилейный Республиканский турнир по футболу среди юношей на призы Айдара Галимова. Спортивное мероприятие запланировано 23 сентября на стадионе «Содовик».

По словам артиста, главная цель — через футбол пробудить у молодежи стремление к дружбе, единству и здоровому образу жизни.

Помимо игр юношеского турнира состоится игра между командами Башstar (сборная звезд башкирской эстрады) и ветеранами футбола (капитан — заслуженный мастер спорта СССР Вагиз Хидиятуллин).

Народный артист Башкортостана и Татарстана на торжественном закрытии сам вручит призы победителям и организует праздничный концерт.

Как сообщает «Татар-информ», турнир проводится уже на протяжении десяти лет с участием юношеских команд как из Башкортостана, так и Татарстана. В этом году ожидается участие команд из десяти районов.

Теги: футбол, Айдар Галимов
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