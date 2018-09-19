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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Врачи Уфимского НИИ глазных болезней проведут бесплатное офтальмологическое обследование

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Врачи Уфимского НИИ глазных болезней проведут бесплатное офтальмологическое обследование Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Специалисты Уфимского НИИ глазных болезней до конца текущего года проведут бесплатное офтальмологическое обследование в Кумертау, Мелеузе, Салавате, Стерлитамаке, Ишимбае, в Стерлибашевском, Зианчуринском и Федоровском районах республики. Главная цель акции, инициированной в начале года, — оказать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям отдаленных районов и дать возможность пациентам с заболеваниями органа зрения вернуться к полноценной жизни. Как подчеркнули в Институте, обследование и хирургическое лечение производится бесплатно в рамках Программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в РБ.

С момента старта акции осуществлено 215 выездов квалифицированных врачей-офтальмологов НИИ, в том числе докторов медицинских наук и профессоров, которые приняли более 10 тысяч человек. Около 2 670 человек получили хирургическую помощь в Институте. В рамках этой акции сотрудники Института оказывают выездную хирургическую помощь на базе городских больниц, в результате за текущий год прооперировано 320 жителей Стерлитамака и Салавата.

Всего же с начала года в Уфимском НИИ глазных болезней проведено свыше 25,5 тысячи офтальмологических хирургических вмешательств.

Теги: здравоохранение, офтальмология, Уфимский НИИ глазных болезней
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