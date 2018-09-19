Фото: соцсети В ФНС тиражируемую в соцсетях информацию о завышенном налоге на имущество назвали фейком Фото: соцсети

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Федеральной налоговой службе по Республике Башкортостан назвали фейком информацию о завышенном налоге на имущество, распространяемую в соцсетях. Пост о том, что россияне получат квитанции с завышенным налогом, содержит недостоверную информацию, прокомментировали агентству «Башинформ» в ведомстве.

«При расчете налога на имущество физических лиц налоговым органом применяется вычет в виде уменьшения налоговой базы, т. е кадастровой стоимости по квартире 20 кв. м, по комнате 10 кв. м, в отношении жилого дома — 50 кв. м. Указанный вычет применяется по всем объектам налогообложения всем собственникам имущества вне зависимости от того, является ли он льготником. Для получения указанного вычета обращаться в налоговые органы не нужно», — пояснили в налоговой службе. В ведомстве также уточнили, что по земельному налогу такой вычет составляет 600 кв. м земельного участка. Вычет применяется для владельцев земельных участков из числа «льготных» категорий.

«Для отдельных категорий граждан, таких как пенсионеры, инвалиды (1 и 2 гр., инвалиды детства), участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц по отдельным видам недвижимости и по одному объекту каждого вида — на одну квартиру, один жилой дом и т.д.», — уточнили в налоговой службе, добавив, что предоставление льготы носит заявительный характер. Это значит, что при наличии у налогоплательщика права на льготу он должен самостоятельно обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы и приложить документы, подтверждающие право на предоставление льготы. В случае если налогоплательщик имеет в собственности несколько объектов недвижимости и земельных участков, то для предоставления вычета налогоплательщик до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, в котором возникло право на вычет, может выбрать любой объект и земельный участок, и направить в налоговый орган соответствующее уведомление.

Если налогоплательщик уведомление о выбранном объекте не представил, вычет представляется в отношении объекта с наибольшей исчисленной суммой налога. Направить заявление и уведомление о выбранном «льготируемом» объекте можно любым удобным способом: обратившись лично в любой налоговый орган, почтовым сообщением, через МФЦ, через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Список льготников по имущественным налогам большой. Информацию об установленных льготах по имущественным налогам в разрезе каждого налога и каждого муниципального образования можно уточнить в налоговом органе. Кроме того, информация размещена на сайте﻿ ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».