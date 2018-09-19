Фото: Национальный парк «Башкирия» В Башкирии предупреждают об активности медведей Фото: Национальный парк «Башкирия»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии предупреждают об активности медведей осенью. Именно в это время увеличиваются случаи встречи медведя и человека. Сотрудники национального парка «Башкирия» выпустили ряд рекомендаций жителям республики, как избежать в лесу встречи с косолапым и как вести себя, если встреча все же состоялась. Они советуют:

— в лесу лучше не бросать отходы, где попало. Запах еды привлекает медведей, а с ними — и проблемы;

— не берите с собой слишком пахучие продукты питания и предметы бытовой химии. Медведи похожи на любопытных токсикоманов;

— постоянно сообщайте о своем присутствии в лесу шумными разговорами или пением. Медведь не терпит громких посторонних звуков и, услышав их издалека, к вам не приблизится.

Как правильно вести себя, если встреча всё-таки состоялась? В этом случае поступать нужно так:

— никогда не приближайтесь к медведю, даже если он ведет себя «дружелюбно»;

— ни в коем случае не пугайте медведя, так как это может спровоцировать нападение;

— визуально увеличьте свои размеры, поднимите руки вверх, сгруппируйтесь вместе с друзьями — покажите, что вы больше. В мире медведей размеры особи противника имеют решающее значение;

— никогда не убегайте от медведя. Он любит преследовать и может погнаться за человеком. Отходите от животного медленно и лицом к нему. И всегда помните, что безопасный медведь — это тот, который находится далеко.