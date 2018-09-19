Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.75 ↓

EUR 79.17 ↑

19 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии предупреждают об активности медведей

ОБЩЕСТВО
Фото: Национальный парк «Башкирия»

В Башкирии предупреждают об активности медведей Фото: Национальный парк «Башкирия»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии предупреждают об активности медведей осенью. Именно в это время увеличиваются случаи встречи медведя и человека. Сотрудники национального парка «Башкирия» выпустили ряд рекомендаций жителям республики, как избежать в лесу встречи с косолапым и как вести себя, если встреча все же состоялась. Они советуют:

— в лесу лучше не бросать отходы, где попало. Запах еды привлекает медведей, а с ними — и проблемы;

— не берите с собой слишком пахучие продукты питания и предметы бытовой химии. Медведи похожи на любопытных токсикоманов;

— постоянно сообщайте о своем присутствии в лесу шумными разговорами или пением. Медведь не терпит громких посторонних звуков и, услышав их издалека, к вам не приблизится.

Как правильно вести себя, если встреча всё-таки состоялась? В этом случае поступать нужно так:

— никогда не приближайтесь к медведю, даже если он ведет себя «дружелюбно»;

— ни в коем случае не пугайте медведя, так как это может спровоцировать нападение;

— визуально увеличьте свои размеры, поднимите руки вверх, сгруппируйтесь вместе с друзьями — покажите, что вы больше. В мире медведей размеры особи противника имеют решающее значение;

— никогда не убегайте от медведя. Он любит преследовать и может погнаться за человеком. Отходите от животного медленно и лицом к нему. И всегда помните, что безопасный медведь — это тот, который находится далеко.

Теги: медведи, опасность, предупреждение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Сын едва не захлебнулся»: прогулка семьи по центру Уфы закончилась больницей и полицией
В историческом центре Уфы в прошедшее воскресенье с молодой семьей произошла неприятная ситуация. Женщина с коляской, в которой находился ребенок, буква
В Башкирии объявлены дни празднования в 2019 году Ураза-байрам и Курбан-байрам
Правительство Башкирии сообщило даты проведения в 2019 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован 18 сентября на
Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце сентября: предварительный прогноз
По данным Башгидромета, среднемесячная температура воздуха в сентябре, согласно вероятностному прогнозу, будет близка к норме. Количество осадков также
Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется тепло
В конце недели в Башкирию вновь вернется тепло: на территорию республики сместится область повышенного давления, вероятность осадков уменьшится, темпера
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть