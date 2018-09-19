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Два уфимских вуза включены в престижный международный рейтинг научных организаций

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Два уфимских вуза включены в престижный международный рейтинг научных организаций Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Два уфимских университета — авиационный и нефтяной включены в очередной выпуск международного рейтинга научных организаций SCImago Institutions Rankings.

УГАТУ занял 44 место среди российских научных организаций и 714 — в мировом списке. У УГНТУ — 67 и 741 позиция. В рейтинг также вошел Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (ранее — УНЦ РАН) — 37 и 705 места.

SCImago Institutions Rankings — известный и престижный рейтинг научных организаций, в него входят и образовательные организации, и научно-исследовательские центры, и частные корпорации. Он считается одним из самых объективных, так как эксперты оценивают научные организации не по их заявкам, а по открытой информации из международных баз данных.

Рейтинг 2018 года охватывает материалы за пять лет — с 2012 по 2016 годы. Всего в нем представлено 5637 организаций, из них 3234 университета мира. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занимает 256 место — наивысшее среди российских вузов.

В общем рейтинге научных организаций в пятерку входят Академия наук Китая, Национальный центр научных исследований Франции, Гарвардский Университет, Facebook, Google. Российская Академия наук занимает 33 место — наивысшее среди российских научных организаций.

В общем рейтинге образовательных организаций (Higher Education) в пятерку входят Гарвардский университет, Стэнфордский университет, Массачусетский Технологический Институт, Университет Циньхуа, Университет Джона Хопкинса.

Теги: образование, вузы, рейтинги
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