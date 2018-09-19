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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Красные против белых: как башкиры помогли отстоять Оренбург

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Участник Гражданской войны обратился с открытым письмом, в котором поведал об отважности башкир при взятии Оренбурга. Как башкиры и татары дали отпор казакам, замаскированным в обозе с сеном, рассказали в газете «Красная Башкирия» в январе 1929 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Считаю своим долгом обратиться к участникам гражданской войны бывшего Оренбургского фронта, дать соответствующее мнение по вопросу братских могил в Караван-Сарае, снесенных по велению Оренбургского Окрпрофсоюза, — написал читатель в газету в январе 1929 года. — Я, как участник тех событий, которые происходили в 1918 году в Оренбурге, не могу обойти молчанием факт нарушения чувства пролетарской солидарности к погибшим товарищам и полагаю, что вы дадите соответствующую оценку тому поступку, который совершен Оренбургским Окрпрофсоюзом».

В публикации говорится, что «революция оставила памятники во многих городах и селах СССР и к братским могилам местные органы относятся с должным вниманием. Могила похороненных 37 башкир и татар, участвовавших как при первом взятии Оренбурга от Дутова, так и погибших при налете казаков 4 апреля 1918 года, заслуживает чуткого внимания».

Сама местность Караван-Сарая исторически памятный пункт, продолжают в газете. Именно здесь в апреле 1918 года казаки, замаскированные в обозе с сеном, напали на Оренбург, в результате чего погибло несколько сот человек. «Дальнейшее продвижение казаков не было допущено потому, что в Караван-Сарае в тот момент стояли татаро-башкирские красногвардейские части, которые дали казакам соответствующий отпор», — рассказал участник этих событий.

В издании отмечают, что «требование Башкирского правительства о восстановлении памятника революции в Караван-Сарае основано на воле трудящихся Башкирии», и призывают к этому присоединиться.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Подробнее об историко-архитектурном комплексе Караван-Сарай в Оренбурге можно узнать здесь.

Теги: Национальный архив РБ, памятники, архив печати, память
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