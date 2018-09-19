В Башкирии за 10 дней спасатели нашли 17 заблудившихся грибников

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии только за последние 10 дней сотрудники Аварийно-спасательной службы республики нашли 17 потерявшихся грибников.

9 сентября в Дюртюлинском районе возле деревни Ангасяк пропали два грибника: 33-летний мужчина и 36-летняя женщина. Их спасатели нашли и доставили к своему автомобилю, оставленному на дороге.

В этот же день в Краснокамском районе 60-летний житель Агидели потерялся в лесном массиве. На поиски потерявшегося была направлена группа спасателей. К сожалению, он был найден мертвым в автомобиле.

10 сентября два грибника заблудились в лесном массиве в районе деревни Староабзаково Белорецкого района. Грибники находились на связи со спасателями, были сориентированы по телефону и вышли из леса самостоятельно.

11 сентября в Абзелиловском районе пропал 65-летний мужчина. В этот же день потерялись три женщины в лесном массиве между населенными пунктами Верхнетагирово и Нижнетагирово Баймакского района. К счастью, их нашли живыми и невредимыми.

12 сентября пропала женщина в окрестностях деревни Уязытамак Туймазинского района. Пострадавшая найдена.

14 сентября в лесном массиве деревни Мухаметово Белорецкого района потерялась 68-летняя женщина, ее также вовремя обнаружили спасатели.

На минувших выходных произошло еще два случая в лесном массиве возле деревни Новокангышево Дюртюлинского района и деревни Баймурзино Баймакского района. Потерялись четыре женщины, все они найдены спасателями.

17 сентября в лесном массиве возле деревни Нижняя Ятва Белорецкого района потерялись две женщины, спасатели также вышли на их след.

Сейчас, в пик сбора грибов, Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает правила безопасности в лесу:

— в первую очередь перед походом в лес нужно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения домой;

— откажитесь от посещения незнакомых мест;

— обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор мобильного телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток (последние два предмета пригодятся, чтобы подавать световые и звуковые сигналы);

— собираетесь провести в лесу длительное время — захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства;

— реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья (людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок, тем более в одиночку);

— собирайте только те грибы, в съедобности которых вы уверены.