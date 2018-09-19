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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В республике запускается интернет-проект «Замечательные люди Башкортостана»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Государственном автономном учреждении науки Республики Башкортостан «Башкирская энциклопедия» приступили к подготовке информационного интернет-ресурса «Замечательные люди Башкортостана».

Цель запускаемого проекта состоит в том, чтобы рассказать о интеллигентных, обладающих высоконравственными качествами людях нашей республики, которые оставили заметный след в истории своей малой Родины и упорно, добросовестно вносили или и ныне вносят большой вклад в развитие общества, во благо успешного его процветания.

Любой человек может отправить информацию о своих близких или знакомых людях, сделать подарок человеку, разместив о нём статью на ресурсе, или увековечить биографию человека, если его уже нет среди живущих. Рукописи и иллюстрации принимаются как в электронном варианте, так и в печатном виде, объемом не более трёх страниц, на русском, башкирском и татарском языках, по адресу: 450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55 или по электронной почте: imena@bashenc.ru. Также можно использовать электронную форму отправки материала по адресу: www.bashenc.ru.

Теги: энциклопедия
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