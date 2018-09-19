Фото: Федерация по спортивной борьбе РБ Борец из Башкирии завоевал золото для России на молодежном чемпионате мира в Словакии Фото: Федерация по спортивной борьбе РБ

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Трнаве (Словакия) завершился первый медальный день Первенства мира по греко-римской борьбе среди юношей до 21 года. По его итогам первое золото в копилку сборной России принес борец из Башкортостана Ислам Опиев.

Представитель СШОР по спортивной борьбе РБ, студент второго курса факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета одержал победу в весовой категории 77 кг. На пути к триумфу Ислам оставил позади себя фаворитов турнира, борцов из США и Кыргызстана. В финале меньше чем за две минуты он одержал чисто техническую победу над представителем Индии со счетом 8:0.

По словам наставника спортсмена и главного тренера сборной Башкортостана Рамиля Сираева, спортсмен показал высший результат.

«Мы гордимся успехами Ислама, он выложился на 100 процентов. Его подгруппа была очень сильной. В ней участвовали фавориты турнира — американец Камал Амир Бей, победитель первенства мира и вице-чемпион мира среди юниоров 2017 года, киргиз Акжол Махмудов. Он уверенно одержал победу над ними, для этого мой подопечный упорно тренировался целый год», — рассказал тренер.

Как отметила пресс-секретарь Федерации по спортивной борьбе РБ Елена Ледяйкина, Ислам Опиев повторил успех представителя Башкортостана Дамира Ахмедзянова спустя 12 лет. С 2006 года никто из башкирских борцов не достигал таких результатов.

Всего в этот соревновательный день россияне завоевали четыре медали. Ислам Опиев — золото. Бронзовые награды достались Эмину Сефершаеву (до 55 кг), Азамату Каирову (до 63 кг) и Илье Ермоленко (до 87 кг).

Завершатся соревнования сегодня, 19 сентября.