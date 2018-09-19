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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Рустэм Хамитов подписал указ о праздновании Дня Республики

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов подписал указ о праздновании Дня Республики Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ознаменование 28-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан Глава региона Рустэм Хамитов подписал указ о праздновании Дня Республики в 2018 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, которому поручено разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.

Администрациям районов и городских округов рекомендовано обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц, площадей, общественных зданий и жилых кварталов с использованием государственной символики, провести в октябре торжественные мероприятия, посвящённые Дню Республики, а также приуроченные к празднику культурно-массовые, спортивные мероприятия и ярмарки.

Министерству внутренних дел по РБ рекомендовано обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий.

Теги: глава рб, указы, праздники
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