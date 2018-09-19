Фото: пресс-служба НП «Башкирия» В национальном парке «Башкирия» найдена кость древней лошади Фото: пресс-служба НП «Башкирия»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На территории национального парка «Башкирия», в районе туристической стоянки «45 квартал», во время субботника сотрудники парка обнаружили кость древней лошади.

По внешнему виду и структуре кости начальник отдела науки нацпарка Лилия Султангареева заключила, что находка не простая. 16 тысяч лет назад здесь, на берегу Нугушского водохранилища, была стоянка первобытного человека.

«На этой стоянке лошади когда-то были самыми распространённым животным, поэтому обнаруженная кость – находка пусть не сенсационная, но важная. Датируется поздним плейстоценом, примерно 14-16 тысяч лет назад», — прокомментировал научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов.

В 2016 году сотрудники уральского Института вместе с учеными из Института истории языка и литературы УНЦ РАН совершили в нацпарке уникальные археологические открытия. В пещере Иманай обнаружили «кладбище» пещерных львов﻿ – нашли более 700 костей гигантской древней кошки. В сентябре того же года из собранных останков удалось реконструировать череп пещерного льва. Всего за время изучения пещеры ученые извлекли 10 тысяч костей животных, в том числе редких для Урала — дикобраза, красного волка, гималайского медведя.

Другим интересным для исследования местом стал «45 квартал» и береговая линия до входа в ущелье. По предположению археологов, 16-14 тысяч лет назад здесь располагались стоянки с мастерскими древнего человека. Это наглядно объясняется обилием и характером инвентаря из черного кремния – скребки, рубила, отщепы, наконечники. Здесь же обнаружили кости шерстистого мамонта и первобытного бизона, многочисленные останки древней лошади.

Небольшая коллекция археологических находок хранится в музее национального парка, теперь к ним присоединится и новый экспонат.