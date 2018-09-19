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Нацбанк Башкирии проведет 22 сентября День открытых дверей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Нацбанк Башкирии проведет 22 сентября День открытых дверей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Отделение — Национальный банк по Башкирии Уральского главного управления Банка России 22 сентября проведет в Уфе День открытых дверей, стать участником которого сможет любой желающий.

В этот день каждый сможет побывать в здании Нацбанка, являющемся памятником архитектуры XIX века, ознакомиться с экспонатами музея, расположенного в помещении бывшего денежного хранилища. Здесь можно будет увидеть редкие монеты, трафареты фальшивомонетчиков, а также «уфимки», считавшиеся в свое время местной валютой.

На площади перед Нацбанком создадут специальную зону для проведения викторин, конкурсов и мастер-классов, в том числе по определению подлинности банкнот.

Для посещения музея необходима предварительная запись по телефону: (347) 279-65-00.

С учетом особых требований по пропускному режиму в музей, необходимо иметь при себе паспорт, для детей — свидетельство о рождении.

Место и время проведения акции: Уфа, ул. Театральная, 3, с 10 до 18 часов.

Инициатором проведения Дня открытых дверей по всей стране выступает Банк России. Акция проводится ежегодно, вот уже третий год подряд.

Как отметили в пресс-службе Нацбанка республики, количество участников с каждым годом только растет. Так, в прошлом году День открытых дверей в Нацбанке посетили более 200 человек.

Теги: Нацбанк РБ, день открытых дверей
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