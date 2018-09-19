Госавтоинспекция Башкирии объявила о массовых проверках водителей
Госавтоинспекция Башкирии объявила о массовых проверках водителей Фото: автор
УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане сотрудники Госавтоинспекции 19 сентября проведут массовые проверки водителей. Цель профилактических мероприятий — пресечение нарушений ПДД в транспортном потоке.
«Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей и иных видов административных правонарушений. Просьба с пониманием относиться к этим проверкам. Цель каждой из них — предотвратить ДТП, сохранить жизнь и здоровье граждан», — пояснили в пресс-службе ведомства.