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19 сентября Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии началась подготовка к празднованию Дня Республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане началась подготовка к празднованию Дня Республики, соответствующий указ подписан Главой РБ. 21 сентября на первом заседании оргкомитета по подготовке утвердят план мероприятий, приуроченных к праздничному событию.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, 11 октября в Уфе, в других городах и райцентрах пройдут торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, ярмарки, будут украшены улицы, площади и здания.

﻿«Акцент постараемся сделать не на помпезности, а на массовости, — отметил Константин Толкачев. — Важно провести праздник с максимальным вовлечением в него жителей республики, но без излишней траты средств. Наша задача — создать людям хорошее настроение, охватить праздничными мероприятиями все населенные пункты, чтобы каждый почувствовал свою сопричастность к этому событию. Предусмотрены такие добрые традиции праздника, как торжественная регистрация новорожденных и новобрачных, чествование супружеских пар, проживших совместно 50, 60, 70 и 75 лет, вручение первых паспортов гражданам, достигшим 14 лет. В музеях пройдут дни открытых дверей, в школах в преддверии праздника запланированы тематические классные часы».
Как сообщили в пресс-службе парламента Башкортостана, ко Дню Республики приурочены церемония вручения государственных республиканских молодежных премий в области науки и техники, а также премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина, фестиваль национальных и народных видов спорта, научно-практическая конференция «Мустаевские чтения», конкурс среди школьников на лучшее знание государственной символики Республики Башкортостан и Российской Федерации, туристско-краеведческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», ряд экологических и образовательных акций.

Торжественное мероприятие ко Дню Республики планируется провести в Башкирском государственном театре оперы и балета 10 октября.

Теги: День Республики, праздники
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