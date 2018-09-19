Фото: соцсети В Башкирии пропавший без вести 26-летний Леонид Алтухов вышел на связь с родными Фото: соцсети

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на связь с родственниками вышел пропавший без вести 26-летний Леонид Алтухов. Как рассказала агентству «Башинформ» его тетя Валентина, племянник написал ее дочери в воскресенье, 16 сентября, в соцсети, что с ним все в порядке — жив, здоров.

«Сказал, что находится в Уфе у друга, как решит все свои дела — приедет. Собирается на заработки. Что касается телефона, то он у него разбился. Самое главное, что он живой. Пугала неизвестность — где он, что с ним. Теперь мы успокоились, можно сказать, что поиски прекращены. Всем спасибо, кто старался нам помочь», — сообщила родственница.

Как информировало агентство «Башинформ», мужчина пошел прогуляться в обед 26 августа, но домой в село Раевский не вернулся. Ушел без документов и денег. Телефон был недоступен. Родные обратились с заявлением в полицию, а также опубликовали в соцсети призыв о помощи в поисках.