Башкирия в федеральных СМИ: об отставке мэра Уфы и эксклюзивном поставщике у Росгвардии

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии запущен пилотный проект по производству бензина «Евро-6». Такого высокоэкологичного топлива в Европе сейчас нет. Европейцы пока не умеют его делать, сообщают «Известия».

Впереди Европы всей. Вице-президент «Роснефти» по нефтепереработке Александр Романов рассказал изданию, чем российское топливо отличается от мировых аналогов, а также о новом пилотном проекте «Роснефти» по выпуску высокоэкологичного бензина, которого нет в Европе. По мнению Романова, «ужесточение экологических требований к бензину — это общемировой тренд, который будет продолжаться еще долго». При этом он отметил, что в России нет стандарта «Евро», но действует собственный технический регламент на топливо, согласно которому по своим экологическим характеристикам топливо подразделяется на классы — от второго до пятого. И российские требования полностью соответствуют международным.

В издании говорится, что «европейские страны первыми стали выдвигать экологические требования к топливу, а Россия какое-то время была в этом вопросе в роли «догоняющей». Но экономика развивается, и теперь наша страна в этом вопросе уже догнала и даже перегнала Европу. Так, с 1 июня 2017 года в России запрещены продажи топлива ниже класса К5. «И я больше скажу: в апреле этого года «Роснефть» запустила в Башкирии пилотный проект по производству бензина «Евро-6». Это был первый опыт производства такого топлива не только в России, но и в мире. В Европе сейчас нет такого высокоэкологичного топлива, как в России. Европейцы пока не умеют его делать. А у нас пожалуйста, можно купить», — рассказал вице-президент «Роснефти». Проект в Башкирии оказался удачным и будет масштабирован и на другие НПЗ компании, пишут «Известия».

Много достойных людей. Газета «Коммерсантъ» в материале «Бывшим губернаторам нашли место среди сенаторов» сообщает, что «большинство избранных 9 сентября губернаторов объявили о том, кто будет представлять их в Совете Федерации. Среди семи новых сенаторов три экс-губернатора, два депутата Госдумы, экс-посол и бывший спикер заксобрания». По данным газеты, «парламент Башкирии представлять в СФ, скорее всего, будет сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. Экс-сенатор Рафаил Зинуров в этом году занял непроходное место по итогам праймериз «Единой России», — пояснили в издании, уточнив при этом, что Ялалов написал заявление о досрочном прекращении контракта сити-менеджера.

В РИА Новости также говорится, что «Ирек Ялалов, с 2011 года занимающий должность главы администрации Уфы, написал заявление об отставке и перейдет на работу в Совет Федерации».

«Да, он решение принял, заявление об отставке им написано. Он переходит на работу в Совет Федерации. Сейчас просто идет процедура. Она займет, наверное, пару недель. Кандидаты на должность мэра есть. У нас много достойных людей», — цитирует агентство главу Башкирии Рустэма Хамитова.

И много туристов. Туристический поток в Башкортостан за восемь месяцев этого года составил 6 млн человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС по вопросам проведения четвертого форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС сообщил глава региона Рустэм Хамитов. «Уже за восемь месяцев этого года республику посетило почти 6 млн человек. Мы считаем очень просто — 3 млн человек побывали в наших отелях и гостиницах, 2 млн человек (отдыхают) на наших санаториях и курортах, и 1 млн — диким способом. Это намного больше, чем было три-четыре года назад», — сказал он. ТАСС также информировало, что Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 18-19 октября.

Компания уроженца Уфы — эксклюзивный поставщик у Росгвардии? Как передает «Эхо Москвы», «у Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий». Сообщается, что компания «Спецшвейснаб», владелец которой предприниматель из Уфы Игорь Шальнов, «является единственным поставщиком Росгвардии на основании распоряжения правительства от ноября 2017 года». По данным радиостанции, «компания уже успела заключить контракты с Росгвардией почти на 2 млрд рублей. При этом закупочная стоимость одежды во многих случаях превышает рыночную в два-три раза. Например, речь идет о большой партии футболок — больше 40 тысяч штук, — каждая из которых обошлась в 385 рублей. У других российских производителей можно найти цены гораздо ниже».

«Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии. После этого глава структуры Виктор Золотов вызвал Навального на поединок», — напомнили на «Эхе».

Ранее «Собеседник» узнал, что «Шальнов также руководит башкирской швейной компанией «Магеллан». Через ее интернет-магазин можно за 250 руб. купить летнюю камуфлированную фуражку. А Росгвардии такие головные уборы «Спецшвейснаб» поставляет по 385 руб. Учитывая объем поставки почти в 40 тыс. штук, отклонение даже от розничной стоимости составило 5 млн руб», — подсчитали в издании.

Цены не сахар. Тема товарно-денежных отношений продолжается в журнале «Агроинвестор», где сообщается, что в стране резко выросли оптовые цены на сахар. В частности, «на прошлой неделе оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе выросла на 16%», — сообщает издание. «К 13 сентября она составляла 33,13 руб./кг, что на 33% выше начала года и на 29% больше аналогичного периода 2017-го». Как полагает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, рост цен связан с проблемами, возникшими с урожаем сахарной свеклы в южных регионах. «На юге в этом году ожидается серьезное сокращение производства сахара в связи с низкой урожайностью сахарной свеклы», — сказал он «Агроинвестору».

Сейчас средняя по стране урожайность сахарной свеклы составляет 345 ц/га, что на 17% ниже уровня 2017-го на эту дату. «Лишь в пяти регионах — Белгородской, Брянской, Рязанской областях, в Башкортостане и Татарстане — урожайность сейчас выше предыдущего сезона», — отметили в журнале «Агроинвестор».

За порчу справки взамен военного билета начнут штрафовать, об этом предупреждают в «Парламентской газете». Сообщается, что персональная электронная карта и справка взамен военного билета попадут в перечень документов воинского учёта, за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение которых будет наступать административная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Как пояснил в газете один из авторов документа, данная ответственность будет наступать для граждан, подлежащих воинскому учёту. Член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров уточнил, что сегодня люди, которые получают персональную электронную карту и справку взамен военного билета, никакой ответственности за их порчу или уничтожение не несут. «Однако эти документы также должны бережно храниться», — подчеркнул представитель Башкирии.