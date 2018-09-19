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ЖКХ «Шемяк» привлечено к ответственности за нарушение правил обращения с отходами

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

ЖКХ «Шемяк» привлечено к ответственности за нарушение правил обращения с отходами Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку ООО ЖКХ «Шемяк» — крупнейшего поставщика жилищно-коммунальных услуг в Уфимском районе. Поводом для проверки стало коллективное обращение в надзорное ведомство.

По словам жителей села Чесноковка и деревни Загорский, уже несколько месяцев они мучаются от запаха сероводорода в воздухе. Дело в том, что обслуживающая их организация – ЖКХ «Шемяк», по ночам сливает коммунальные отходы в торфяник, который находится в опасной близости от их домов, рассказали местные жители корреспонденту ГТРК «Башкортостан».

В пресс-службе Роспотребнадзора по РБ сообщили, что по результатам проверки жилищно-коммунальное хозяйство привлечено к административной ответственности по ст.6.3 КоАП РФ — нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

«В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проводится проверка деятельности ООО ЖКХ «Шемяк», обращения находятся на контроле», — уточнили в ведомстве.

Теги: Роспотребнадзор по РБ
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