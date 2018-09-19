Фото: автор От квартиры до телятника: в Башкирии распродадут недвижимость должников Фото: автор

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 1 октября недвижимое имущество должников уйдет с молотка. По информации республиканкой службы судебных приставов, на торги выставлены следующие лоты:

— Квартира площадью 48,7 кв. м. Адрес: РБ, г. Туймазы, ул. Комарова, д. 26. Начальная цена: 825 350 руб. Сумма задатка: 412 675 руб.

— Земельный участок площадью 1600 кв. м. Адрес: РБ, Уфимский р-н, д. Николаевка. Начальная цена: 2 267 200 руб. Сумма задатка: 1 133 600 руб.

— Земельный участок площадью 754 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Сагитова, д. 23. Начальная цена: 1 198 500 руб. Сумма задатка: 599 250 руб.

— Земельный участок площадью 1397 кв. м. Адрес: РБ, Чишминский р-н, с. Еремеево, ул. Весенняя, д. 12. Начальная цена: 602 170 руб. Сумма задатка: 301 053,50 руб.

— Земельный участок площадью 862 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. Донская, д. 4. Начальная цена: 1 282 957,7 руб. Сумма задатка: 641 478,85 руб.

— Земельный участок площадью 1060 кв. м. Адрес: РБ, г. Янаул, ул. Г. Хайдаршина, д. 24. Начальная цена: 208 131 руб. Сумма задатка: 104 065,5 руб.

— 1/3 доли в квартире площадью 42,8 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 20. Начальная цена: 861 000 руб. Сумма задатка: 430 500 руб.

— 1/2 доли в квартире площадью 197,8 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 45/2. Начальная цена: 7 097 500 руб. Сумма задатка: 3 548 750 руб.

— 1/2 доли в квартире площадью 197,8 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 45/2. Начальная цена: 5 647 400 руб. Сумма задатка: 2 823 700 руб.

— 1/261 доли земельного участка общей площадью 15 130 359 кв. м. Адрес: РБ, Кушнаренковский район, с/с Старотукмаклинский. Начальная цена: 41 159,55 руб. Сумма задатка: 20 579,78 руб.

— Телятник площадью 1363,3 кв. м. Адрес: РБ, Уфимский р-н, с. Миловка. Начальная цена: 5 628 000 руб. Сумма задатка: 2 814 000 руб.

«Участники торгов могут напрямую связаться со специализированными торгующими организациями, в частности, с ООО «Инвест Групп» по телефонам: (347) 286-51-39, (347) 286-51-93 и подойти в их офис, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, оф. 6, — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ. — С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov, страницах газеты «Республика Башкортостан» и на сайтах торгующих организаций».

Если не удалось связаться со специализированными организациями по указанным телефонам, необходимо обращаться в отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества территориального управления Росимущества по РБ по телефону: (347) 250-36-27.